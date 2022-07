Semestre 2022 da record per Warner Bros Discovery Sport sui canali e piattaforme (Di venerdì 8 luglio 2022) Warner Bros. Discovery Sports (WBDS) ha chiuso la prima metà del 2022 con una crescita a due cifre dell'audience e dell’engagement su tutti i suoi canali e piattaforme.trainata da eventi in diretta come i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, i primi due Slam di tennis (Australian Open e Roland Garros), le grandi classiche del ciclismo e il Giro, la 24 Ore di Le Mans in versione integrale e una serie di nuovi diritti come lo Speedway, seguitissimo in streaming.In Europa e nei mercati internazionali, l'audience dei canali lineari Sportivi di EuroSport è aumentata del 10% rispetto al primo Semestre 2021: una... Leggi su digital-news (Di venerdì 8 luglio 2022)s (WBDS) ha chiuso la prima metà delcon una crescita a due cifre dell'audience e dell’engagement su tutti i suoi.trainata da eventi in diretta come i Giochi Olimpici Invernali di Pechino, i primi due Slam di tennis (Australian Open e Roland Garros), le grandi classiche del ciclismo e il Giro, la 24 Ore di Le Mans in versione integrale e una serie di nuovi diritti come lo Speedway, seguitissimo in streaming.In Europa e nei mercati internazionali, l'audience deilineariivi di Euroè aumentata del 10% rispetto al primo2021: una...

