Pogba è sbarcato a Caselle: la Juventus riabbraccia il francese – VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Pogba è sbarcato a Caselle: la Juventus riabbraccia il francese. L'atterraggio dell'aereo (dal nostro inviato a Caselle) – Paul Pogba è tornato a Torino. Intorno alle ore 17.30, il centrocampista francese è atterrato all'aeroporto di Caselle col suo volo proveniente da Miami. Paul #Pogba è atterrato a Torino ? Inizia la seconda avventura del centrocampista francese alla #Juventus ? pic.twitter.com/30NxeZhXDF— JuventusNews24.com (@junews24com) July 8, 2022 Primi passi della nuova avventura alla Juventus per Pogba, che domani si sottoporrà alle visite mediche di rito.

