NBA | esordio vincente per Paolo Banchero in Summer League - Sport - Basket - quotidiano net

L'esordio di Paolo Banchero contro gli Houston Rockets: il video - Summer League NBA: Shaedon Sharpe, la prima gara con Portland dura sei minuti: L'esordio della settima scelta assoluta - L'esordio di Paolo #Banchero con gli Orlando Magic: - 17 punti (5/12 FG, 2/3) - 6 assist - 4 rimbalzi - W 91-77 vs Rockets

Houston (Stati Uniti), 8 luglio 2022 – Esordio NBA da incorniciare per Paolo Banchero, prima scelta assoluta all'ultimo draft. Pur trattandosi di un semplice match di Summer League, l'azzurro ha subito impressionato per le sue qualità. La prima scelta assoluta allo scorso draft inizia nel modo migliore la sua avventura in maglia Magic producendo una prestazione decisamente di livello nell'alla Summer League di Las Vegas.