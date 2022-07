LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: via alla FP1! Ferrari a caccia di conferme (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Verstappen guida le fila con 0.761 di vantaggio su Ocon e 0.782 su Alonso. 13.34 C’è il sole a Spielberg, 17.5° C e condizioni ideali per le vetture. Subito Verstappen davanti a tutti in 1:08.656. 13.33 Tutti in pista con le gomme medie i piloti, ivi compresi Leclerc e Sainz con le Ferrari e Verstappen con Red Bull. Presente anche il cinese Zhou dopo lo spaventoso incidente di Silverstone. 13.30 VIA alla FP1!!! 13.29 Ci si prepara dunque a questa FP1. 13.27 In casa Red Bull novità sulla RB18: nuovo fondo per questioni prestazionali e nuovo cofano motore per l’affidabilità. 13.26 Sul fronte dei podi c’è un uomo solo al comando e non è un nome facilmente prevedibile. L’autodromo di Spielberg è infatti particolarmente gradito da Valtteri Bottas, che tra Gran ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Verstappen guida le fila con 0.761 di vantaggio su Ocon e 0.782 su Alonso. 13.34 C’è il sole a Spielberg, 17.5° C e condizioni ideali per le vetture. Subito Verstappen davanti a tutti in 1:08.656. 13.33 Tutti in pista con le gomme medie i piloti, ivi compresi Leclerc e Sainz con lee Verstappen con Red Bull. Presente anche il cinese Zhou dopo lo spaventoso incidente di Silverstone. 13.30 VIA!! 13.29 Ci si prepara dunque a questa FP1. 13.27 In casa Red Bull novità sulla RB18: nuovo fondo per questioni prestazionali e nuovo cofano motore per l’affidabilità. 13.26 Sul fronte dei podi c’è un uomo solo al comando e non è un nome facilmente prevedibile. L’autodromo di Spielberg è infatti particolarmente gradito da Valtteri Bottas, che tra Gran ...

Mvukiye_adrian : RT @SkySportF1: Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP https://… - SkySport : RT @SkySportF1: Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP https://… - SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - F1ingenerale_ : Si ritorna in pista, questa volta in Austria ???? Segui la nostra cronaca della prima sessione di Libere ????… - infoitsport : LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: si parte con le prove libere, poi le qualifiche -