Ferlaino attacca De Laurentiis | “Adesso deve investire! Non concepisco la perdita di un giocatore”

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex presidente del Napoli Corradoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello sport. Egli rappresenta una leggenda per gli azzurri, essendo il presidente più vincente della storia della storia del club.ha dunque parlato nell’intervista della gestione De, lasciando trasparire non poco disappunto per alcune scelte intraprese dall’attuale presidente del Napoli. Di seguito quanto riportato: Come si è spiegato il finale dello scorso campionato col sogno scudetto svanito sul più bello? “Il dispiacere è stato tanto. Ma al tempo stesso so benissimo che per dare giudizi bisogna stare nello spogliatoio e comunque conoscere tutte le dinamiche che lo caratterizzano. E allora mi freno dal tirare facili conclusioni. Dico soltanto che quella conoscenza ci permise di capire, a suo tempo, ...