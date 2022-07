Davide Silvestri svela perché ho invitato solo 4 vipponi al mio matrimonio (Di venerdì 8 luglio 2022) Lo scorso weekend Davide Silvestri si è sposato con Alessia Costantino organizzando un matrimonio in versione fattoria. Fra gli invitati anche qualche volto noto e un po’ di amici conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Fra loro Katia Ricciarelli, Jessica Selassié, Barù e Giucas Casella. Intervistato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Davide Leggi su people24.myblog (Di venerdì 8 luglio 2022) Lo scorso weekendsi è sposato con Alessia Costantino organizzando unin versione fattoria. Fra gli invitati anche qualche volto noto e un po’ di amici conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Fra loro Katia Ricciarelli, Jessica Selassié, Barù e Giucas Casella. Intervistato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini,

Pubblicità

fanpage : Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - SweetSofia113 : RT @blogtivvu: Davide Silvestri svela perché ha ha scelto di invitare pochi gieffini al suo matrimonio con Alessia Costantino https://t.co… - rattenni_anna : RT @blogtivvu: @soleildrama No??Però per par condicio adesso pretendiamo anche le reaction di coloro che non sono stati invitati al matrimon… - redazionerumors : L'attore ha spiegato la scelta gli invitati gieffini per il suo matrimonio, svelando i motivi nei minimi dettagli:… - RegalinoV : Davide Silvestri fa chiarezza: “Ecco perchè c’erano solo 4 vipponi al matrimonio” -