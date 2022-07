Covid oggi Toscana, 5.165 contagi e 8 morti: bollettino 8 luglio (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.165 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Si registrano inoltre altri 8 morti. 1.101 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 4.064 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.250.624 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.165.938 (93,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.531 tamponi molecolari e 18.628 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,4% è risultato positivo. Sono invece 6.530 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.165 i nuovidainsecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri 8. 1.101 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 4.064 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.250.624 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.165.938 (93,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.531 tamponi molecolari e 18.628 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,4% è risultato positivo. Sono invece 6.530 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di ...

