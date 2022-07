Che cosa significa essere bigender (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sfumature che caratterizzano le nostre esistenze sono molteplici. Soprattutto se queste ultime riguardano la sfera della nostra intimità, come l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Per quanto riguarda quest’ultima, in particolare, lo spettro di possibilità risulta sempre più ricco e inclusivo, in quanto finalizzato ad accogliere, al suo interno, tutte le sfaccettature che possono essere sperimentate dalle persone nella loro unicità e nell’arco della loro vita. Tra queste, tuttavia, suscita ancora qualche incomprensione il termine “bigender”, non da tutti pienamente compreso e accolto. Vediamo di che cosa si tratta e qual è il suo significato. Vi raccomandiamo... Fluidità sessuale, identità di genere e orientamento sessuale: facciamo chiarezza ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sfumature che caratterizzano le nostre esistenze sono molteplici. Soprattutto se queste ultime riguardano la sfera della nostra intimità, come l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Per quanto riguarda quest’ultima, in particolare, lo spettro di possibilità risulta sempre più ricco e inclusivo, in quanto finalizzato ad accogliere, al suo interno, tutte le sfaccettature che possonosperimentate dalle persone nella loro unicità e nell’arco della loro vita. Tra queste, tuttavia, suscita ancora qualche incomprensione il termine “”, non da tutti pienamente compreso e accolto. Vediamo di chesi tratta e qual è il suoto. Vi raccomandiamo... Fluidità sessuale, identità di genere e orientamento sessuale: facciamo chiarezza ...

ladyonorato : Ora mi chiedo: come si fa, di fronte a questo, a sostenere ancora questo governo, almeno se si vive al sud? Ci sta… - borghi_claudio : Pantomima degli ordini del giorno in corso... ordine del giorno su qualsiasi cosa, dalle armi all'ucraina in giù in… - RaphaelRaduzzi : E i 5stelle dopo mesi di pantomima bocciano pure l'ordine del giorno che chiede di fermare la cessione di armamenti… - drsmoda2 : RT @Limbolimbo18: Lo stato di emergenza giustifica qualsiasi cosa ? Lo stato di emergenza fa ritornare l'uomo allo stato pre civiltà ? Così… - antonellacirce1 : @m_robella22 @amadeuseb @Fiorello E invece per la serie il mondo al contrario Amedeo e’ stato pure premiato per il… -