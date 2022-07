Bonus zanzariere, tutti gli sconti del 2022: come averli (Di venerdì 8 luglio 2022) Anche quest’anno è possibile usufruire del Bonus zanzariere, la detrazione del 50% sull’acquisto dei dispositivi e la massa in opera fino a una spesa massima di 60mila euro. C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per farne richiesta. Vediamo come e con quali requisiti. Bonus zanzariere, cos’è Si tratta di una detrazione fiscale pari al 50% del costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione di dispositivi contro le zanzare da applicare a finestre e porte-finestra, con schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. La detrazione è da recuperare in 10 quote annuali di pari importo. In alternativa, a seconda della tipologia di intervento realizzato, si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La spesa oggetto della detrazione deve essere sostenuta entro il 31 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Anche quest’anno è possibile usufruire del, la detrazione del 50% sull’acquisto dei dispositivi e la massa in opera fino a una spesa massima di 60mila euro. C’è tempo fino al 31 dicembreper farne richiesta. Vediamoe con quali requisiti., cos’è Si tratta di una detrazione fiscale pari al 50% del costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione di dispositivi contro le zanzare da applicare a finestre e porte-finestra, con schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. La detrazione è da recuperare in 10 quote annuali di pari importo. In alternativa, a seconda della tipologia di intervento realizzato, si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La spesa oggetto della detrazione deve essere sostenuta entro il 31 ...

