Attentato in Giappone. Media locali: Shinzo Abe è morto (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo i Media locali Giapponesi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbe morto Shinzo Abe, l'ex primo ministro Giapponese colpito due volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nel Giappone centrale, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo isi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbeAbe, l'ex primo ministrose colpito due volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nelcentrale, ...

berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - alex_orlowski : Ucciso l’ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone - ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato ucciso in un attentato, dice la tv pubblica giapponese - rpinci : RT @TV2000it: ??#Giappone È morto #ShinzoAbe. L’ex presidente giapponese non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’attentato di questa… - donyp00288476 : RT @mamelettrico: Shinzo Abe è morto -