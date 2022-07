Anziana uccisa in casa e lasciata in una pozza di sangue, arrestata la figlia (Di venerdì 8 luglio 2022) Maria Teresa Maurella, 80 anni, è stata uccisa nella sua casa di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Qualcuno si è avventato su di lei con un oggetto e l'ha colpita ripetutamente fino a lasciarla senza vita in un lago di... Leggi su europa.today (Di venerdì 8 luglio 2022) Maria Teresa Maurella, 80 anni, è statanella suadi San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Qualcuno si è avventato su di lei con un oggetto e l'ha colpita ripetutamente fino a lasciarla senza vita in un lago di...

