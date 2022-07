Ultime Notizie – Medports, al via la due giorni del Forum annuale a Civitavecchia (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Forum annuale Medports si terrà quest’anno a Civitavecchia, oggi 7 luglio e domani 8 luglio. Il Forum è organizzato dall’Associazione Medports e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduta da Pino Musolino. Da diversi anni a questa parte, e soprattutto dall’inizio della crisi di Covid-19, la digitalizzazione è emersa chiaramente come uno dei motori e dei pilastri fondamentali per lo sviluppo di un’industria marittima globale più sostenibile e resiliente. Con una digitalizzazione di successo negli smartport connessi, è possibile raggiungere gli obiettivi della transizione verde per l’industria del trasporto marittimo a livello mondiale. Per l’associazione Medports, associazione che riunisce le principali autorità portuali del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilsi terrà quest’anno a, oggi 7 luglio e domani 8 luglio. Ilè organizzato dall’Associazionee dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduta da Pino Musolino. Da diversi anni a questa parte, e soprattutto dall’inizio della crisi di Covid-19, la digitalizzazione è emersa chiaramente come uno dei motori e dei pilastri fondamentali per lo sviluppo di un’industria marittima globale più sostenibile e resiliente. Con una digitalizzazione di successo negli smartport connessi, è possibile raggiungere gli obiettivi della transizione verde per l’industria del trasporto marittimo a livello mondiale. Per l’associazione, associazione che riunisce le principali autorità portuali del ...

