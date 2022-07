Pubblicità

la_rossonera : ????????? Il Milan ha ufficialmente riscattato Junior #Messias dal Crotone (retrocesso in Serie C) ??? #Messias ha firm… - fradettofanpage : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Junior Messias a titolo definitivo al #Milan: l’impatto a bilancio tra stipendio e cartellino - gianlutanci : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Junior Messias a titolo definitivo al #Milan: l’impatto a bilancio tra stipendio e cartellino - CalcioFinanza : Ufficiale, Junior Messias a titolo definitivo al #Milan: l’impatto a bilancio tra stipendio e cartellino… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Junior Messias al Milan: l’impatto a bilancio: Junior Messias stipendio Milan – «AC… -

Il Milan ha depositato in Lega il contratto diMessias. L'attaccante esterno brasiliano, che ha giocato l'ultima stagione in prestito al club rossonero, arriva dal Crotone a titolo definitivo.Il Milan ha depositato in lega il contratto diMessias,il riscatto dell'esterno brasiliano Il Milan ha depositato pochi minuti fa il contratto diMessias in Lega. In attesa del comunicato, l'esterno torna dunque ...Il Milan "e' lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone ...Il Milan ha comunicato di aver ufficialmente riscattato dal Crotone Junior Messias. Di seguito l’annuncio del club ...