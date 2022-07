Ucraina | 007 Kiev | “Russia brucia i corpi a Kherson”

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ai russino iper nascondere il numero degli uccisi”. Così su Telegram il Dipartimento generale dell’intelligence. “Nella periferia della città sono stati più volte visti luoghi con i restiti di persone difficili da identificare – scrive l’intelligence – Ivengono portati con i furgoni dal carcere locale. E i russi affermano che iti sono la conseguenza di incendi o attacchi d’artiglieria. Su questi luoghi si sono udite delle esplosioni seguite da incendi, ma ai vigili del fuoco è stato vietato di accedere per estinguerli”. Intanto il governatore della regionedi Donetsk, Pavlo Krylenko, ha sollecitato i civili a lasciare la zona in vista dell’offensiva ...

Intanto il governatore della regionedi Donetsk, Pavlo Krylenko, ha sollecitato i civili a lasciare la zona in vista dell'offensiva delle forze russe. "La Russia ha reso l'intera regione di ...Il Dipartimento generale dell'intelligenceha pubblicato una nota sul proprio canale Telegram, denunciando gli atti dell'esercito russo. Le armi che abbiamo ricevuto iniziano a funzionare in modo significativo", spiega il presidente ucraino. Un attacco missilistico russo a Kharkik, la seconda città più grande dell'Ucraina, ha distrutto ...