Travolto da un’auto mentre va a gettare l’immondizia: morto un uomo (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono in corso gli accertamenti sul drammatico incidente avvenuto ieri sera a Bolzano, dove un uomo di 66 anni è morto dopo esser estato investito da un’auto. Investito e ucciso da un’auto mentre camminava in strada per andare a buttare l’immondizia. Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo via Milano a Bolzano. A perdere la vita un uomo di 66 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. (Yuri Bizgaimer – Adobe Stock)Dopo l’investimento, sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il 66enne in ospedale. Qui è arrivato in condizioni critiche e, qualche ora più tardi, è spirato per le gravissime lesioni riportate. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri. Bolzano, tragedia in via Milano: 66enne ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono in corso gli accertamenti sul drammatico incidente avvenuto ieri sera a Bolzano, dove undi 66 anni èdopo esser estato investito da. Investito e ucciso dacamminava in strada per andare a buttare. Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo via Milano a Bolzano. A perdere la vita undi 66 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. (Yuri Bizgaimer – Adobe Stock)Dopo l’investimento, sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il 66enne in ospedale. Qui è arrivato in condizioni critiche e, qualche ora più tardi, è spirato per le gravissime lesioni riportate. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri. Bolzano, tragedia in via Milano: 66enne ...

Pubblicità

zazoomblog : Travolto da un’auto mentre va a gettare l’immondizia: morto un uomo - #Travolto #un’auto #mentre #gettare - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Gravissimo #incidente ieri sera, in via Milano a Bolzano Un uomo di 67 anni che era sceso in strada per buttare la spaz… - TgrRaiTrentino : Gravissimo #incidente ieri sera, in via Milano a Bolzano Un uomo di 67 anni che era sceso in strada per buttare la… - LiguriaOggi : Genova, ancora grave il bambino travolto da un’auto a Bolzaneto - SoniaLaVera : RT @iltirreno: Pontedera - Gravissimo un 47enne trasferito dal Lotti a Cisanello in prognosi riservata. -