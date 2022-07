Sampdoria, se parte Thorsby si punta un centrocampista ex Inter! (Di giovedì 7 luglio 2022) La Sampdoria si prepara ad un altro campionato affacciandosi anche lei alla finestra di mercato cercando di allestire una rosa che possa regalare una salvezza quanto prima raggiungibile ed evitare, come successo lo scorso anno, di vivere in un limbo che i tifosi doriani non vogliono più rivedere, anche se lo scorso anno è stata raggiunta ai danni dei cugini genoani con il rigore parato da Audero su Criscito. Giampaolo Calciomercato SampdoriaSe da un lato Thorsby sembra essere sempre più in partenza, infatti sullo svedese si registra un affondo significativo della Salernitana, la richiesta per sostituire il centrale di centrocampo blucerchiato da parte di Giampaolo è green: si tratta di Salvatore Esposito, di proprietà dell’Inter. A riportarlo è la redazione mercato di Sky Sport: “La ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Lasi prepara ad un altro campionato affacciandosi anche lei alla finestra di mercato cercando di allestire una rosa che possa regalare una salvezza quanto prima raggiungibile ed evitare, come successo lo scorso anno, di vivere in un limbo che i tifosi doriani non vogliono più rivedere, anche se lo scorso anno è stata raggiunta ai danni dei cugini genoani con il rigore parato da Audero su Criscito. Giampaolo CalciomercatoSe da un latosembra essere sempre più innza, infatti sullo svedese si registra un affondo significativo della Salernitana, la richiesta per sostituire il centrale di centrocampo blucerchiato dadi Giampaolo è green: si tratta di Salvatore Esposito, di proprietà dell’Inter. A riportarlo è la redazione mercato di Sky Sport: “La ...

