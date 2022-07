Reina torna in Spagna, firmerà con il Villarreal (Di giovedì 7 luglio 2022) Pepe Reina è già sbarcato in Spagna. L'ex portiere di Napoli e Lazio, dopo avere concluso la propria esperienza a Roma, entro oggi firmerà con il Villarreal, squadra nella quale torna a 39 anni, 20 ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Pepeè già sbarcato in. L'ex portiere di Napoli e Lazio, dopo avere concluso la propria esperienza a Roma, entro oggicon il, squadra nella qualea 39 anni, 20 ...

