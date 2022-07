Raoul Bova, chi sono i figli e con chi li ha avuti: Chiara Giordano e Rocio Morales, l’ex moglie e l’attuale compagna (Di giovedì 7 luglio 2022) Raoul Bova è un noto attore italiano, conosciuto come il più bello delle fiction italiane. Prima di diventare attore, regista e doppiatore, Raoul Bova si dedica al nuoto, per poi esordire nel film Un piccolo grande amore. Ma chi sono i figli? E con chi li ha avuti? Scopriamolo insieme! Chiara Giordano e Raoul Bova: i figli Alessandro Leon e Francesco Raoul Bova ha intrattenuto negli ultimi anni due relazioni piuttosto stabili. Chiara Giordano è stata la sua prima moglie, dopo un colpo di fulmine che ha fatto innamorare l’attore italiano nel lontano 1997. I due si sono sposati ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 luglio 2022)è un noto attore italiano, conosciuto come il più bello delle fiction italiane. Prima di diventare attore, regista e doppiatore,si dedica al nuoto, per poi esordire nel film Un piccolo grande amore. Ma chi? E con chi li ha? Scopriamolo insieme!: iAlessandro Leon e Francescoha intrattenuto negli ultimi anni due relazioni piuttosto stabili.è stata la sua prima, dopo un colpo di fulmine che ha fatto innamorare l’attore italiano nel lontano 1997. I due sisposati ...

Pubblicità

VanityFairIt : La coppia posta una tenera foto sulla spiaggia insieme alle piccole Alma e Luna, scattata a Roccella Jonica: «Nel l… - itsme399 : RT @fioridizuccaa: l’ultima stagione di Don Matteo a me è piaciuta TANTISSIMO e Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo mi è piaciuto così come… - ciccia61 : RT @RadioItalia: Raoul Bova: 'Nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce… La famiglia è la luce, il nascondiglio, la veri… - KriSs_432 : @s1ke0 cosa ne pensi di Raoul Bova come nuovo Don Matteo - ferropausini : RT @fioridizuccaa: l’ultima stagione di Don Matteo a me è piaciuta TANTISSIMO e Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo mi è piaciuto così come… -