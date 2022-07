PSG | Galtier ha deciso | Donnarumma sarà il titolare

(Di giovedì 7 luglio 2022)il portieredel PSG nella prossima stagione: la decisione del nuovo allenatore dei parigini,Niente più staffetta in porta per il PSG. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il nuovo tecnico,, hache il. Christophe, arrivato dal Nizza al posto dell’argentino Mauricio Pochettino, haquindi di dare fiducia al portiere italiano, mettendo la parola fine al walzer tra lui e Keylor Navas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

