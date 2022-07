Migranti, Draghi al fianco di Erdogan: “Italia ormai al limite”. Ma i numeri dicono altro e il problema è piuttosto il modello di accoglienza (Di giovedì 7 luglio 2022) “La gestione dell’immigrazione deve essere umana, equa ed efficace. Noi cerchiamo di salvare vite umane. Ma occorre anche capire che un Paese che accoglie non ce la fa più. Forse noi siamo il Paese meno discriminante e aperto, ma anche noi abbiamo limiti e ora ci siamo arrivati“. E’ la risposta di Mario Draghi a una domanda della stampa al termine del vertice intergovernativo tra Italia e Turchia. Sono parole che hanno un peso particolare. Intanto perché sono state pronunciate in casa di Recep Tayyip Erdogan, presidente di un paese che l’Unione europea paga per contenere i flussi migratori verso l’Europa, forse il caso più eclatante nella strategia europea di esternalizzazione delle frontiere. E poi perché la posizione nei confronti di un’Unione che volta le spalle all’Italia è coerente con la tradizione dei governi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “La gestione dell’immigrazione deve essere umana, equa ed efficace. Noi cerchiamo di salvare vite umane. Ma occorre anche capire che un Paese che accoglie non ce la fa più. Forse noi siamo il Paese meno discriminante e aperto, ma anche noi abbiamo limiti e ora ci siamo arrivati“. E’ la risposta di Marioa una domanda della stampa al termine del vertice intergovernativo trae Turchia. Sono parole che hanno un peso particolare. Intanto perché sono state pronunciate in casa di Recep Tayyip, presidente di un paese che l’Unione europea paga per contenere i flussi migratori verso l’Europa, forse il caso più eclatante nella strategia europea di esternalizzazione delle frontiere. E poi perché la posizione nei confronti di un’Unione che volta le spalle all’è coerente con la tradizione dei governi ...

