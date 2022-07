Mercato Atalanta, sì al doppio centravanti: c’è la conferma (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Mercato dell’Atalanta partirà dall’affondo totale per Pinamonti, il quale potrebbe concretizzarsi già nel corso dei prossimi giorni in maniera ufficiale. Nono solo: non è escluso che la Dea possa valutare l’acquisto di un altro attaccante in caso di addio a Muriel Dopo l’addio di Pessina l’Atalanta valuterà attentamente anche il Mercato in entrata. Come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 luglio 2022) Ildell’partirà dall’affondo totale per Pinamonti, il quale potrebbe concretizzarsi già nel corso dei prossimi giorni in maniera ufficiale. Nono solo: non è escluso che la Dea possa valutare l’acquisto di un altro attaccante in caso di addio a Muriel Dopo l’addio di Pessina l’valuterà attentamente anche ilin entrata. Come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

ClaudioGervasi4 : Come è strano il mercato: sabato De Sanctis in conferenza stampa affermava che Ederson sarebbe rimasto sicuramente… - sportli26181512 : Serie A, le ufficialità di oggi: un altro arrivo per il Monza. Ederson all'Atalanta, due cessioni per la Lazio: Gio… - palermo24h : Serie A mercato. Salernitana: dall’Atalanta prelevato Matteo Lovato - FcInterNewsit : UFFICIALE - Matteo Pessina lascia l'Atalanta: è di nuovo un giocatore del Monza -