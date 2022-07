L’Associazione Nazionale Alpini compie 103 anni (Di giovedì 7 luglio 2022) “L’8 luglio . In quella data, nel 1919, a Milano, sotto la Galleria Vittorio Emanuele II, si riunirono gli Alpini che, reduci dal Primo Conflitto Mondiale, volevano mantenere vivo lo spirito di fratellanza nato nelle trincee e, al tempo stesso, portare avanti un’opera concreta di solidarietà a favore delle famiglie dei commilitoni caduti che si trovavano spesso in grande difficoltà. Da allora L’Associazione ha continuato a scrivere pagine straordinarie di impegno e sacrificio a favore della comunità e in primo luogo dei fratelli più deboli o più sfortunati. Lo ha fatto anche nei periodi più difficili, anche recenti, e nei luoghi più funestati dalle grandi calamità naturali: senza bisogno di sollecitazioni, perché gli Alpini sono stati e sono sempre pronti a rispondere “presente!”, senza mai chiedere nulla in cambio. Perciò forti di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 luglio 2022) “L’8 luglio . In quella data, nel 1919, a Milano, sotto la Galleria Vittorio Emanuele II, si riunirono gliche, reduci dal Primo Conflitto Mondiale, volevano mantenere vivo lo spirito di fratellanza nato nelle trincee e, al tempo stesso, portare avanti un’opera concreta di solidarietà a favore delle famiglie dei commilitoni caduti che si trovavano spesso in grande difficoltà. Da alloraha continuato a scrivere pagine straordinarie di impegno e sacrificio a favore della comunità e in primo luogo dei fratelli più deboli o più sfortunati. Lo ha fatto anche nei periodi più difficili, anche recenti, e nei luoghi più funestati dalle grandi calamità naturali: senza bisogno di sollecitazioni, perché glisono stati e sono sempre pronti a rispondere “presente!”, senza mai chiedere nulla in cambio. Perciò forti di ...

