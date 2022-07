Inter, abbonamenti stagione 2022/2023 sold out: circa 40.000 già venduti (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono sold out in via ufficiale gli abbonamenti alle partite dell’Inter nella stagione 2022/2023 di Serie A. Lo ha comunicato il club nerazzurro, che ha spiegato come sia stato raggiunto il tetto massimo stabilito dalla società per posti riservati agli abbonati in questo campionato, fissato a circa 40.000 unità: “Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi nella passata stagione i supporter nerazzurri sono stati protagonisti di una vera e propria corsa agli abbonamenti per la stagione 2022/23, facendo registrare un rapido soldout. Alla luce della grande richiesta, l’Inter continua a guardare al futuro e apre nuovamente la lista d’attesa per la ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Sonoout in via ufficiale glialle partite dell’nelladi Serie A. Lo ha comunicato il club nerazzurro, che ha spiegato come sia stato raggiunto il tetto massimo stabilito dalla società per posti riservati agli abbonati in questo campionato, fissato a40.000 unità: “Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi nella passatai supporter nerazzurri sono stati protagonisti di una vera e propria corsa agliper la/23, facendo registrare un rapidoout. Alla luce della grande richiesta, l’continua a guardare al futuro e apre nuovamente la lista d’attesa per la ...

