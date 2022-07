Dramma a Cassino | pensionato cade dal quarto piano dell’ospedale e muore

(Di giovedì 7 luglio 2022) E’ precipitato dal‘Santa Scolastica’ di, nel Frusinate, ed è morto sul colpo. La tragedia nella tarda serata di ieri nel piazzale retrostante il grande nosocomio. A perdere la vita undi 68 anni residente in provincia di Roma e da qualche giorno ricoverato nel reparto di Pneumatologia. I carabinieri della compagnia distanno ora ricostruendo la dinamica e non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del fatto accidentale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultim'ora Covid " Oggi in Provincia 4 morti e 1268 nuovi positivi! ( clicca qui ). Ultim'ora Dramma a Sant'Angelo, giovane trovato senza vita ( clicca qui ).Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cassino e la polizia scientifica. Il giovane sposato da poco più di un anno era molto conosciuto in zona.