Covid: altri 1.101 positivi a Bergamo, in Lombardia occupato l’11,2% dei posti letto (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 1.101 i positivi al Covid-19 segnalati giovedì 7 luglio in provincia di Bergamo, 13.595 in Lombardia a fronte di 52.770 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 25,7%. Negli ospedali lombardi diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3), ma aumentano nei reparti (+44). Sono 17 i decessi. Nei ricoveri ordinari l’11,2% dei posti letto in Lombardia è occupato da pazienti Covid. In terapia intensiva, invece, sta lottando contro il virus l’1,6% dei pazienti, un dato largamente inferiore rispetto a un anno fa: a inizio giugno 2021 circa il 12% delle terapie intensive era occupato da persone affette dal Covid. Numeri che comunque segnalano una ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 1.101 ial-19 segnalati giovedì 7 luglio in provincia di, 13.595 ina fronte di 52.770 tamponi effettuati, per un tasso dità del 25,7%. Negli ospedali lombardi diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3), ma aumentano nei reparti (+44). Sono 17 i decessi. Nei ricoveri ordinari,2% deiinda pazienti. In terapia intensiva, invece, sta lottando contro il virus l’1,6% dei pazienti, un dato largamente inferiore rispetto a un anno fa: a inizio giugno 2021 circa il 12% delle terapie intensive erada persone affette dal. Numeri che comunque segnalano una ...

