Adnkronos

Lo ha detto Eric, presidente del Gruppo, in occasione della cena di gala a Firenze in onore della XXVI edizione del Premio Internazionale Fair Play. "Bisogna stare attenti a ...Il presidente diEricha poi detto di essere "felicissimo di accogliere così tanti campioni a Firenze come negli anni scorsi, effettivamente il fair play, l'etica ed un comportamento ... Cornut (Menarini): 'Con il fair play si promuove il buon esempio' (Adnkronos) – “Io sono felicissimo di accogliere così tanti campioni dello sport a Firenze come già negli anni scorsi. Effettivamente il fair play, l’etica e un comportamento di rispetto è fondamental ...Serata d’eccezione al Piazzale Michelangelo per la cerimonia di consegna del tradizionale premio a campioni di tutte le discipline ...