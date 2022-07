Calciomercato Serie A LIVE: CR7 non è in vendita, si chiude Skriniar-Psg, Dodò verso la Fiorentina (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 7 LUGLIO Il nuovo portiere del Lecce può essere Scuffet: passi avanti nella trattativa (CLICCA QUI)Chiusura in vista per Dodò, la Fiorentina ha presentato l’offerta giusta (CLICCA QUI)Riscatto per Messias, il trequartista è diventato tutto del Milan (CLICCA QUI)La Sampdoria vuole rinforzare l’attacco, il ritorno di Keita è un’ipotesi (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 7 LUGLIO Il nuovo portiere del Lecce può essere Scuffet: passi avanti nella trattativa (CLICCA QUI)Chiusura in vista per, laha presentato l’offerta giusta (CLICCA QUI)Riscatto per Messias, il trequartista è diventato tutto del Milan (CLICCA QUI)La Sampdoria vuole rinforzare l’attacco, il ritorno di Keita è un’ipotesi (CLICCA ...

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, fatta per #Radonjic dal #Marsiglia. Giocatore in partenza per visite e firma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, in arrivo #Radonjic dall'@OM_Officiel: i dettagli dell'operazione - DiMarzio : #SerieC, Pietro #Iemmello pronto al ritorno al @USCatanzaro1929 dal @Frosinone1928: oggi la firma del contratto bie… - sportli26181512 : Calciomercato Fiorentina: Gollini c'è, Jovic e Dodo in arrivo: Il portiere e l'attaccante serbo sono attesi in citt… - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito il portiere, classe 1998, Mattia Del Favero alla Aurora P… -