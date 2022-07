(Di giovedì 7 luglio 2022) Intervista al giornalista e scrittore, già direttore dell’Economist: "La guerra l'ha tenuto in sella qualche mese in più. Per la maggior parte dei britannici è una liberazione, mentre lui pensa ancora di avere una chance per competere e tornare nel giro di qualche anno. Personalmente ho qualche dubbio"

'Neppure la Cina , prende le parti della Russia o l'appoggia sul serio'. In sostanza, scrivesu La Stampa , Xi Jinping ha deciso di imboccare la 'terza via' , ovvero non si schiera con il Cremlino perché vuole 'attirare i vicini nella sua area di influenza senza spaventarli'. "Un ...A questo proposito è interessante leggere l'intervento scritto dasul quotidiano La Stampa . L'ex direttore dell' Economist ha spiegato che la Cina non si schiera per calcolo , nell'... Bill Emmott ad Huffpost: "Erratico e bugiardo, Boris Johnson ha dilapidato un capitale d'oro" (di G. Belardelli)