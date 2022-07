Wimbledon 2022, Cameron Norrie: “Contro Djokovic sarà dura, ma so di poter fare molto bene” (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Gran Bretagna può esultare perché l’ultima volta che un proprio rappresentante si era qualificato alle semifinali di Wimbledon si trattava di Andy Murray, che nel 2016 affrontò Milos Raonic in Finale e vinse. E’ stato Cameron Norrie a centrare questo obiettivo, grazie al successo nel proprio quarto di finale Contro David Goffin al quinto set. Una partita impegnativa vinta dal mancino del Regno Unito, ma lo sarà ancora di più la sfida Contro il sei volte vincitore di questo Slam, Novak Djokovic, capace di vincere Contro Jannik Sinner in cinque set e in rimonta, mettendo in mostra dal terzo set in avanti un tennis di altissimo rilievo e con pochi errori non forzati. “Penso che sia ovviamente uno dei compiti più difficili nel tennis; direi che l’erba è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Gran Bretagna può esultare perché l’ultima volta che un proprio rappresentante si era qualificato alle semifinali disi trattava di Andy Murray, che nel 2016 affrontò Milos Raonic in Finale e vinse. E’ statoa centrare questo obiettivo, grazie al successo nel proprio quarto di finaleDavid Goffin al quinto set. Una partita impegnativa vinta dal mancino del Regno Unito, ma loancora di più la sfidail sei volte vincitore di questo Slam, Novak, capace di vincereJannik Sinner in cinque set e in rimonta, mettendo in mostra dal terzo set in avanti un tennis di altissimo rilievo e con pochi errori non forzati. “Penso che sia ovviamente uno dei compiti più difficili nel tennis; direi che l’erba è ...

