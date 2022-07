Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Lugano Ferrigno sono riprese le ricerche oggi sulla Marmolada dove domenica una valanga di ghiaccio e roccia e oltre 260000 tonnellate di detriti Sono precipitati a 300 km/h travolgendo 4 elicotteri del soccorso alpino continuano a portare i droni in quota quindi si procede dall’alto alla ricerca di eventuali resti indumenti o trezzature che possano ricondurre alle 7 vittime accertate e 5 dispersi nel crollo solo se viene individuato qualcosa Un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero e ieri è stato stabilito che procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori nel pomeriggio ricerca a singhiozzo a causa delle previsioni meteo un peggiora con la pioggia intanto a Trento prima riunione operativa in Procura per stabilire i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Lugano Ferrigno sono riprese le ricerche oggi sulla Marmolada dove domenica una valanga di ghiaccio e roccia e oltre 260000 tonnellate di detriti Sono precipitati a 300 km/h travolgendo 4 elicotteri del soccorso alpino continuano a portare i droni in quota quindi si procede dall’alto alla ricerca di eventuali resti indumenti o trezzature che possano ricondurre alle 7 vittime accertate e 5 dispersi nel crollo solo se viene individuato qualcosa Un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero e ieri è stato stabilito che procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori nel pomeriggio ricerca a singhiozzo a causa delle previsioni meteo un peggiora con la pioggia intanto a Trento prima riunione operativa in Procura per stabilire i ...

