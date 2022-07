Ricette estive 2022 a base di salmone e frutta colorata

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ricco di Omega 3, vitamine D e B12, ilnorvegese Mowi è il giusto ingrediente per realizzare un piatto fresco e leggero MILANO – Siamo ormai entrati nel pieno dell’estate, la stagione del sole, delle vacanze e del relax, tanto desiderati negli scorsi mesi. Il sole è fondamentale per la nostra salute, ma bisogna fare attenzione durante l’esposizione e preparare al meglio la pelle ai raggi estivi. Per questo è importante anche seguire un’alimentazione sana, introducendo nella propria routine prodotti ricchi di antiossidanti, vitamine e carotenoidi, che stimolano la produzione di melanina. Stiamo parlando di alimenti come fragole, cetrioli, avocado … ma soprattutto del, il perfetto alleato dell’abbronzatura. Ricco di Omega 3, vitamine D e B12, ilnorvegese Mowi è il giusto ingrediente per realizzare un piatto ...