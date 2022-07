(Di mercoledì 6 luglio 2022) Continuano senza sosta gli accertamenti deidella Compagnia di Castellaneta e del Gruppo Forestale di Taranto in merito al rinvenimento da parte di alcuni residenti, il 1° luglio scorso, delle carcasse di tre cani all’ interno del consorzio turistico Riva dei Tessali, il cui decesso, si sospetta, sia avvenuto per avvelenamento.I predetti meticci, pur essendo, da tempo erano stati adottati e venivano accuditi amorevolmente da alcuni cittadini della zona.In seguito alla segnalazione del rinvenimento, sono intervenuti idella Stazione Temporanea di Castellaneta Marina, unitamente a personale veterinario della ASL di Taranto che, al fine di risalire alla causa del decesso, ha recuperato le carcasse per eseguire gli esami di rito presso l’ Istituto Zooprofilattico di Taranto, già comunque avanzando ...

Pubblicità

Tarantini Time

...arcano si sia allungata intorno agli ottanta l'aspettativa di vita di tutti questi umani... Marco Amerighi con '' (ed. Bollati Boringhieri), presentato da Silvia Ballestra. 2. Fabio ......e uccisi. E' accaduto a Menfi, in via Fazzello. A denunciarlo è l'associazione Ohana i Pelosi di Chiara, rifugio che a Santa Margherita di Belice accoglie una settantina di cani, e ... Randagi avvelenati. I Carabinieri scendono in campo con unità cinofile antiveleno E’ mistero a Castellaneta Marina per il ritrovamento di tre carcasse di cani, morti a seguito di avvelenamento. Non è ancora certo se ce ne fosse una quarta , perché dalle prime indiscrezioni , i cani ...Non ci sarà silenzio a San Michele Salentino per Biondo e Franchino, i due cani di quartiere trovati senza vita sabato mattina a causa di un probabile avvelenamento, su cui sono in ...