Premio Don Diana ad Alessandro Gassman e menzione speciale a Daniele Manni

Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Lunedì 4 luglio ha avuto luogo la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Don Peppe Diana 2022 "Per Amore del mio popolo". L'evento si è svolto come di consueto presso Casa don Diana, il bene confiscato alla camorra e gestito dal Comitato don Peppe Diana, a Casal di Principe, in provincia di Caserta. È stato premiato, tra gli altri, l'attore, regista e doppiatore Alessandro Gassman "per il suo impegno nella battaglia per salvare il pianeta che lo vede strenuo promotore dell'economia verde e creatore del team dei Green Heroes" e ha ricevuto la menzione speciale il docente salentino Daniele Manni "per l'impegno profuso in tema di auto-imprenditorialità degli studenti e per aver ...

