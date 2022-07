Oscar ex manager WWE | “Viscera meriterebbe di diritto la Hall of Fame | ha dato tanto”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’exdella WWEha rivelato che vorrebbe vedereentrare dinellaof, il cui vero nome è Greg Gigard, è stato il famosodi(Mabel) e Mo, il cui trio era noto come “Men on a Mission” negli anni Novanta. Il futuro Big Daddy V, era considerato uno dei giganti più talentuosi della sua epoca. Nell’episodio di questa settimana di UnSKripted,ha affermato che la grande leggenda scomparsa meritava di essere inserita nella WWEof. Il veterano del wrestling, tuttavia, non era sicuro dei criteri di Vince McMahon per quanto riguarda gliofrs, ma sperava comunque di vedere ...

