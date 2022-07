Morta a Roma l’artista e scultrice Paola de Gregorio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si e’ spenta a Roma sabato 2 luglio Paola de Gregorio, artista e scultrice Romana molto apprezzata, le cui esequie si sono svolte ieri presso la chiesa della Sacra Famiglia al Portuense. L’autrice, nata a Roma dove risiedeva, ha frequentato giovanissima l’atelier di Pericle Fazzini e successivamente l’Accademia di Belle Arti di Roma, sezione scultura, prima con Attilio Selva, poi con lo stesso Fazzini. Per approfondire lo studio dell’anatomia e completarlo con la fisiologia, ha conseguito la laurea in Scienze biologiche presso l’Universita’ La Sapienza di Roma. Nel tempo ha esposto in numerose personali, dapprima in Italia presso la Galleria Astrolabio, Palazzo Valentini, l’Universita’ Gregoriana, Palazzo Laterano a Roma, presso il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si e’ spenta asabato 2 lugliode, artista ena molto apprezzata, le cui esequie si sono svolte ieri presso la chiesa della Sacra Famiglia al Portuense. L’autrice, nata adove risiedeva, ha frequentato giovanissima l’atelier di Pericle Fazzini e successivamente l’Accademia di Belle Arti di, sezione scultura, prima con Attilio Selva, poi con lo stesso Fazzini. Per approfondire lo studio dell’anatomia e completarlo con la fisiologia, ha conseguito la laurea in Scienze biologiche presso l’Universita’ La Sapienza di. Nel tempo ha esposto in numerose personali, dapprima in Italia presso la Galleria Astrolabio, Palazzo Valentini, l’Universita’ Gregoriana, Palazzo Laterano a, presso il ...

