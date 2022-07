Marito aggredisce la moglie | ucciso l' uomo che l' ha difesa

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Omicidio nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma. Un moldavo di 35 anni è stato accoltellato da un connazionale, in un parcheggio , verso le 22.30. La vittima sarebbe intervenuta in mezzo...

L'uomo, a quanto pare collega di lavoro dell'altro, ha ricevuto diverse coltellate dal. Quest'ultimo poi è fuggito. Rintracciato poco dopo dai carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni e ...Un moldavo di 35 anni è stato accoltellato da un connazionale, in un parcheggio. La vittima sarebbe intervenuta in mezzo a un litigio tra due coniugi, suoi conoscenti