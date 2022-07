Mammì, Serie B investimento importante per Helbiz (Di mercoledì 6 luglio 2022) "L'investimento principale di Helbiz nei diritti tv è e resta la Serie B per le prossime due stagioni, che resta al centro della strategia". Lo ha detto Matteo Mammì, Ceo Helbiz Emea e Ceo Helbiz ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) "L'principale dinei diritti tv è e resta laB per le prossime due stagioni, che resta al centro della strategia". Lo ha detto Matteo, CeoEmea e Ceo...

Pubblicità

andreastoolbox : Helbiz presenta la serie B 2022-2023. Mammì: «Investimento importante per noi» - sportli26181512 : #Media #Notizie Helbiz, Mammì: «Puntiamo sulla Serie B: prezzi non cambiano»: «Il bilancio è molto positivo. È stat… - CalcioFinanza : #Helbiz, Mammì: «Puntiamo sulla #SerieB: prezzi non cambiano» -

Mammì, Serie B investimento importante per Helbiz "L'investimento principale di Helbiz nei diritti tv è e resta la Serie B per le prossime due stagioni, che resta al centro della strategia". Lo ha detto Matteo Mammì, Ceo Helbiz Emea e Ceo Helbiz Media, a margine della presentazione della nuova stagione della Serie ... Helbiz Live presenta offerta della Serie BKT 2022 - 2023 con Chiara Giuffrida ... cosa mai successa nella storia della Serie B (e la prossima stagione il numero dei Paesi aumenterà sicuramente) ' ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media . ' La prima fase è stata proprio di ... Italia Informa "L'investimento principale di Helbiz nei diritti tv è e resta laB per le prossime due stagioni, che resta al centro della strategia". Lo ha detto Matteo, Ceo Helbiz Emea e Ceo Helbiz Media, a margine della presentazione della nuova stagione della...... cosa mai successa nella storia dellaB (e la prossima stagione il numero dei Paesi aumenterà sicuramente) ' ha dichiarato Matteo, CEO di Helbiz Media . ' La prima fase è stata proprio di ... L'amplesso con pizzino e champagne dei detenuti al 41 bis