Madrid ha intitolato una piazza a Raffaella Carrà (mentre in Italia ancora poco e niente) | VIDEO (Di mercoledì 6 luglio 2022) A un anno dalla triste notizia della sua scomparsa, Madrid ha voluto celebrare il ricordo della più iconica ballerina, cantante e conduttrice Italiana. Nel centro della capitale spagnola, infatti, è stata inaugurata Plaza Raffaella Carrà. All’evento hanno partecipato moltissime persone: dallo storico compagno Sergio Japino, all’ambasciatore Italiano in Spagna (Riccardo Guariglia), fino al vice-sindaco della città. Un omaggio a una donna che ha fatto la storia dello spettacolo in tutto il mondo, varcando i confini Italiani ed entrando nel cuore di milioni di persone. Plaza #RaffaellaCarra è stata inaugurata a Madrid. Un tributo alla nostra icona della tv e dell’intrattenimento, amatissima anche in Spagna. @Raiofficialnews pic.twitter.com/NSaAG1lYpY — ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) A un anno dalla triste notizia della sua scomparsa,ha voluto celebrare il ricordo della più iconica ballerina, cantante e conduttricena. Nel centro della capitale spagnola, infatti, è stata inaugurata Plaza. All’evento hanno partecipato moltissime persone: dallo storico compagno Sergio Japino, all’ambasciatoreno in Spagna (Riccardo Guariglia), fino al vice-sindaco della città. Un omaggio a una donna che ha fatto la storia dello spettacolo in tutto il mondo, varcando i confinini ed entrando nel cuore di milioni di persone. Plaza #Carra è stata inaugurata a. Un tributo alla nostra icona della tv e dell’intrattenimento, amatissima anche in Spagna. @Raiofficialnews pic.twitter.com/NSaAG1lYpY — ...

Pubblicità

rada_maja : RT @rada_maja: ??????IL centro di produzione Rai in via Teulada , intitolato da oggi Raffaella Carra’ , anche a Madrid Piazza di Raffaella C… - luciaespa8 : U tr’mon di pillon ha qualcosa da ridire sul fatto che a Madrid oggi hanno intitolato una piazza del quartiere dei… - rada_maja : ??????IL centro di produzione Rai in via Teulada , intitolato da oggi Raffaella Carra’ , anche a Madrid Piazza di Ra… -