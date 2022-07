LIVE – Nadal-Fritz 3-6 7-5 3-6 7-5 6-6 | quarti di finale Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Pubblicità

glooit : A Wimbledon Fritz-Nadal 2-2 si gioca il quinto set: 3-3 - LIVE leggi su Gloo - mbbelluco : RT @SkySport: #Wimbledon, #Nadal vince il 4° set contro #Fritz: si decide tutto al 5°. LIVE ora su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis http… - SkySport : #Wimbledon, #Nadal vince il 4° set contro #Fritz: si decide tutto al 5°. LIVE ora su Sky Sport Uno #SkySport… - Eurosport_IT : La sfida tra Nadal e Fritz si deciderà al 5° set! ?? Segui il live: - telodogratis : A Wimbledon Fritz-Nadal 2-1 Rafa cerca la rimonta – LIVE -

Al servizioI primi tre set si sono chiusi con il punteggio di 6 - 3, 5 - 7, 6 - 3 per lo statunitense. Il vincitore affronterà in semifinale Nick Kyrgios che ha battuto in tre set Cristian ...A Wimbledon si chiude il programma dei quarti di finale. Kyrgios in semifinale per la prima volta: battuto il cileno Garin. WIMBLEDON UNCOVERED INSTREAMING I risultati di oggi- Fritz 3 - 6, 7 - 5, 3 - 6 (diretta Sky Sport Uno) Kyrgios - Garin 6 - 4, 6 - 3, 7 - 6 (diretta Sky Sport Tennis) Rybakina - Tomljanovic 4 - 6, 6 - 2, 6 - ..RAFAEL NADAL in action on Centre Court RIGHT NOW against American No 1 Taylor Fritz, and they’ve reached a TIE-BREAK decider. Though the Spanish icon had to go for a medical time-out off the ...Nick Kyrgios hasn’t met Cristian Garin in his career so far. Get live streaming details of Nick Kyrgios vs Cristian Garin, Wimbledon 2022 quarterfinal match.