Lazio | visite mediche interrotte per Gila | il motivo

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialSSLazio: l’arrivo di Mario #Gila all’aeroporto di Fiumicino. Il difensore sosterrà domani le visite medic… - AlfredoPedulla : Non solo #Cambiaso-#Juve. Anche #Cancellieri-#Lazio visite domattina - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, arriva la firma di #Cancellieri ?? - flazia24 : RT @MatteoColumbro1: #Casale-#Lazio sempre più vicini. Il centrale del Verona ha rifiutato nuovamente il #Monza e nel pomeriggio è previsto… - Torrenapoli1 : Visite e firma per #Jovic alla Fiorentina #Pessina al Monza #Bellanova all’Inter #Gila alla Lazio -

... ha detto definitivamente sì alla Juventus e venerdì sarà a Torino per sostenere lemediche ... NEWS E TRATTATIVE LIVE 18) ELSEID HYSAJ Trasferimento: dal Napoli allaa parametro zero nell'...Il calciatore, che ha oltre 30 presenze con la Serbia, è atteso a Torino per lemediche e la ... anchee Bologna hanno ufficializzato le nuove maglie per la prossima stagione. Ecco le ...AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Visite mediche terminate per Sofian Kiyine che ha lasciato la clinica Paideia. AGGIORNAMENTO ORE 8:20 - Tampone per il difensore spagnolo arrivato dal Real ...E’ arrivata ieri la conferma del rinnovo di Gabarron Patric con la maglia della Lazio fino al 2027. Il difensore spagnolo la cui conferma è stata voluta fortemente da Sarri non è partito con la squadr ...