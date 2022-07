La lite | lo sparo | i cocci di bottiglia | paura in pieno centro Ferita una passante

Pubblicità

TuttoSuMilano : #Milano, uno sparo (a salve) dopo la lite: attimi di paura in piazza Oberdan -

Corriere Milano

... arrestato il 4 febbraio e accusato di "detenzione e porto sulla pubblica via di arma daed ... Tra i motivi dellagli sfottò tra le due 'crew' sul web, il cosiddetto 'dissing' (gara d'insulti)...Vi ricordate Nel Ferrarese era scoppiata una"da cortile" a causa del gallo Garibaldi , un ... i carri armati elettrici (dove li ricarichi, alle colonnine), i fucili senza polvere da, i ... Milano, uno sparo (a salve) dopo la lite: attimi di paura in piazza Oberdan Una lite è esplosa nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, in porta Venezia a Milano: uno dei due ragazzi avrebbe esploso anche un colpo a salve ...È accaduto martedì vicino a Porta Venezia. Prima il diverbio tra un sudamericano e un nordafricano che ha estratto una pistola scacciacani e ha fatto fuoco. Una 29enne ferita leggermente da una bottig ...