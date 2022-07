Johnson, il suo Governo è appeso a un filo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si fa sempre più dura, nel Regno Unito, per Boris Johnson. Il Governo rischia grosso, travolto dallo scandalo Pincher: due ministri di primo piano si sono dimessi. Dopo il titolare della Sanità, Sajid Javid, ha lasciato anche il cancelliere dello Scacchiere – il ministro delle Finanze – Rishi Sunak. Quest’ultimo non è soltanto il responsabile della politica economica britannica. Si tratta di un esponente di spicco del partito Tory, i conservatori guidati proprio da Boris Johnson. Di fatto Sunak è il numero due della compagine di maggioranza. Foto Ansa/Epa Chris J. RatcliffeLo scontento in Inghilterra sta deflagrando. Boris Johnson è sotto accusa per aver mentito sul passato di Chris Pincher, un suo fedelissimo. Pincher ha dovuto rassegnare le dimissioni da deputy chief whip – una sorta di coordinatore della truppa ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si fa sempre più dura, nel Regno Unito, per Boris. Ilrischia grosso, travolto dallo scandalo Pincher: due ministri di primo piano si sono dimessi. Dopo il titolare della Sanità, Sajid Javid, ha lasciato anche il cancelliere dello Scacchiere – il ministro delle Finanze – Rishi Sunak. Quest’ultimo non è soltanto il responsabile della politica economica britannica. Si tratta di un esponente di spicco del partito Tory, i conservatori guidati proprio da Boris. Di fatto Sunak è il numero due della compagine di maggioranza. Foto Ansa/Epa Chris J. RatcliffeLo scontento in Inghilterra sta deflagrando. Borisè sotto accusa per aver mentito sul passato di Chris Pincher, un suo fedelissimo. Pincher ha dovuto rassegnare le dimissioni da deputy chief whip – una sorta di coordinatore della truppa ...

