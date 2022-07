Il piccolo Andrea muore a 6 anni in Egitto, suo padre gravissimo in ospedale: finisce in tragedia la vacanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doveva essere una vacanza, un momento di relax e di divertimento, purtroppo è diventata una tragedia. Una famiglia italiana era in vacanza in Egitto, a Sharm, poi all’improvviso il caos. Tutto è iniziato con dei malori, poi le condizioni del piccolo Andrea che si sono aggravate, lo stesso è successo al padre. Purtroppo il bimbo di sei anni non ce l’ha fatta, mentre suo padre lotta in ospedale per sopravvivere. Questa è la drammatica vicenda di Andrea Mirabile, e della sua famiglia. Il padre Antonio, 46 anni, dipendente dell’Anas, e il piccolo, venerdì scorso hanno iniziato a stare male. Nausea, astenia e vomito. Sintomi più lievi per la moglie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doveva essere una, un momento di relax e di divertimento, purtroppo è diventata una. Una famiglia italiana era inin, a Sharm, poi all’improvviso il caos. Tutto è iniziato con dei malori, poi le condizioni delche si sono aggravate, lo stesso è successo al. Purtroppo il bimbo di seinon ce l’ha fatta, mentre suolotta inper sopravvivere. Questa è la drammatica vicenda diMirabile, e della sua famiglia. IlAntonio, 46, dipendente dell’Anas, e il, venerdì scorso hanno iniziato a stare male. Nausea, astenia e vomito. Sintomi più lievi per la moglie ...

