Fiorentina, un club piomba su Milenkovic: dalla Liga! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Nikola Milenkovic è sempre più lontano da Firenze. Alle tante squadre interessate al difensore viola, nelle ultime ore, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, si è aggiunto l'Atletico Madrid. Tra le pretendenti ad acquistare il difensore serbo, il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2023, c'è l'Inter che cerca un sostituto di Milan Skriniar, e il Napoli che vuole rimpiazzare Koulibaly nel caso dovesse partire. Milenkovic è alla Fiorentina dal 2017, ed ha disputato ottime stagioni in maglia viola, tanto da guadagnarsi l'attenzione di top club. Per il serbo è arrivato il momento di fare il salto di qualità e un trasferimento nella Liga rappresenterebbe un importante svolta per la propria carriera.

