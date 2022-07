Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici | un esame per studiare le carotidi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) È unindolore, non invasivo e facilmente ripetibile, che permette dileovvero le arterie che portano sangue al cervello. Parliamo dell’deio T.S.A. . Ma in cosa consiste? E in quali casi è indicato? Lo abbiamo chiesto al dottor Davide Foresti, chirurgo vascolare di Smart Clinic “Le Due Torri” e dell’unità ci chirurgia vascolare del Policlinico San Marco.Dottor Foresti, che tipo diè il TSA? Si tratta di una metodica diagnostica che studia le arterie che permettono il buon funzionamento del cervello, irrorandolo continuamente di sangue ricco d’ossigeno. Nello specifico, a essere analizzate sono le due arterie, posizionate anteriormente al collo e le due più piccole arterie ...

