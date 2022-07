Covid, a Bergamo 1.065 positivi nelle ultime 24 ore: “Proteggiamo gli anziani” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono 1.065 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 13.681 in Lombardia a fronte di 52.763 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 25,9%. Questi i dati contenuti nel bollettino di mercoledì 6 luglio. Negli ospedali lombardi si registrano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva, 68 nei reparti. Sono invece 12 i decessi. “In questo periodo, ricordiamoci di proteggere i nostri anziani: usiamo sempre la mascherina, laviamoci le mani, soprattutto quando siamo vicini a loro, proprio per ridurre il più possibile il contagio. E poi vacciniamoli, i nostri anziani, perché una quarta dose oggi significa un richiamo e quindi un aumento degli anticorpi che riduce la possibilità di contagio”. Così il presidente degli Ordini dei Medici Filippo Anelli, che torna a ribadire la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono 1.065 i nuovial-19 in provincia di, 13.681 in Lombardia a fronte di 52.763 tamponi effettuati, con un tasso dità del 25,9%. Questi i dati contenuti nel bollettino di mercoledì 6 luglio. Negli ospedali lombardi si registrano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva, 68 nei reparti. Sono invece 12 i decessi. “In questo periodo, ricordiamoci di proteggere i nostri: usiamo sempre la mascherina, laviamoci le mani, soprattutto quando siamo vicini a loro, proprio per ridurre il più possibile il contagio. E poi vacciniamoli, i nostri, perché una quarta dose oggi significa un richiamo e quindi un aumento degli anticorpi che riduce la possibilità di contagio”. Così il presidente degli Ordini dei Medici Filippo Anelli, che torna a ribadire la ...

