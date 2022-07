Conte, non permettiamo che reddito sia messo in discussione (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo quotidianamente in discussione". Lo afferma il presidente M5s Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Draghi . 6 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Nonpiù che ildi cittadinanza siaquotidianamente in". Lo afferma il presidente M5s Giuseppeal termine dell'incontro con Draghi . 6 luglio 2022

Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - MatteoRichetti : Sta andando in scena in queste ore il più potente spot contro l’astensionismo: votando con i piedi o non andando a… - lucianonobili : 'Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all'estero, si arrabbiano perché par… - MichelaRoi : RT @carovana12: Incontro Draghi/Conte. Immagino che Conte oltre la lista della spesa per rimanere al Governo, porti anche le prove della 'c… - guarluc : Ho ascoltato le dichiarazioni di Conte dopo l'incontro con Draghi. Le trovo di una chiarezza massima. Non si può f… -