Carlos Santana, 74 anni, sviene durante il concerto: Avevo dimenticato di mangiare e bere acqua (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il leggendario chitarrista statunitense Carlos Santana è svenuto sul palco durante un concerto all’aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Soccorso dal personale medico, il 74 enne musicista è stato poi trasportato in ospedale dove è rimasto sotto osservazione. E’ stato lo stesso Santana a scrivere successivamente sulla sua pagina facebook di avere “dimenticato di mangiare e bere acqua” e “così mi sono disidratato e sono svenuto”. Il suo manager Michael Vrionis ha detto che il chitarrista si è ripreso, aggiungendo tuttavia che il concerto previsto questa sera a Burgettstown, in Pennsylvania, “sarà posticipato a data da destinarsi”. Santana è diventato famosi negli anni ’60 e ’70, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il leggendario chitarrista statunitenseè svenuto sul palcounall’aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Soccorso dal personale medico, il 74 enne musicista è stato poi trasportato in ospedale dove è rimasto sotto osservazione. E’ stato lo stessoa scrivere successivamente sulla sua pagina facebook di avere “di” e “così mi sono disidratato e sono svenuto”. Il suo manager Michael Vrionis ha detto che il chitarrista si è ripreso, aggiungendo tuttavia che ilprevisto questa sera a Burgettstown, in Pennsylvania, “sarà posticipato a data da destinarsi”.è diventato famosi negli’60 e ’70, ...

