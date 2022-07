Pubblicità

tvsvizzera : #notiziedalmondo Sono ore decisive per il governo britannico. Travolto dall’ennesimo scandalo il premier Johnson ha… - ilpost : La posizione politica del primo ministro britannico Boris Johnson, già colpito da vari scandali e sconfitte elettor… - Luxgraph : Boris Johnson, dimissioni a catena nel governo: «Ha le ore contate, resta solo da vedere come se ne andrà»… - peppe844 : RT @repubblica: Golpe dei conservatori a Londra, Boris Johnson al capolinea: 'Lo cacceremo questa notte' - ultimora_pol : #RegnoUnito Boris #Johnson: 'Mi rifiuto di negare le notizie secondo cui nel 2019 ho detto che tutti i maniaci ses… -

"Resistere per fare in modo che il suo governo vada avanti". Il premier britannicosembra non voler cedere ma la sua carica è appesa a un filo, travolto dallo scandalo che ha portato alle dimissioni di due dei suoi ministri più importanti. La bufera che ha coinvolto ...sempre più solo, via due ministri. E ora il suo governo ritorna in bilico Londra, 6 luglio 2022 - Perarriva un nuovo colpo durissimo. Perde il sostegno di un altro ministro di primo piano del governo Tory, Michael Gove , responsabile dello strategico portafogli del Livellamento delle ...Londra, 6 luglio 2022 - Per Boris Johnson arriva un nuovo colpo durissimo. Perde il sostegno di un altro ministro di primo piano del governo Tory, Michael Gove, responsabile dello strategico portafogl ...Gran Bretagna, il governo è nel caos. L'esecutivo guidato da Boris Johnson è da giorni colpito da una valanga di dimissioni ed ora BoJo perde il sostegno di un altro ...