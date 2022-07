Bonus 200 euro INPS e DL Aiuti: a luglio ancora troppi esclusi (Di mercoledì 6 luglio 2022) In queste ore alla Camera è lotta serrata in merito al DL Aiuti, con la maggioranza che sta cercando di mediare per evitare di porre la fiducia sul provvedimento. All’interno del DL in questione ci potevano esser anche modifiche al Bonus da 200 euro del Governo per ampliarne la platea degli aventi diritto, ma stando a quanto riportano i sindacati, probabilmente non sarà così. In una nota stampa congiunta, CGIL-CISL e UIL lanciano l’allarme. Bonus 200 euro INPS parlano i sindacati, troppi esclusi: docenti, disoccupati, lavoratori dello spettacolo, agricoli A proposito del Bonus da 200 euro, in una nota, la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi e i segretari confederali di Cisl e ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 6 luglio 2022) In queste ore alla Camera è lotta serrata in merito al DL, con la maggioranza che sta cercando di mediare per evitare di porre la fiducia sul provvedimento. All’interno del DL in questione ci potevano esser anche modifiche alda 200del Governo per ampliarne la platea degli aventi diritto, ma stando a quanto riportano i sindacati, probabilmente non sarà così. In una nota stampa congiunta, CGIL-CISL e UIL lanciano l’allarme.200parlano i sindacati,: docenti, disoccupati, lavoratori dello spettacolo, agricoli A proposito delda 200, in una nota, la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi e i segretari confederali di Cisl e ...

